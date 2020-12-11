«Вопрос доходов — ключевой»: что будет с ценами на подсолнечное масло и сахар

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Российские власти озаботились ростом цен на продовольственные товары, в частности на подсолнечное масло и сахар. Они рекомендовали бизнесу не ставить их выше уровня 110 рублей за литр и 45 рублей за килограмм в розницу. При этом дефицита на рынке нет. Так что же происходит с расценками на данные виды продуктов и к чему приведет регуляторное вмешательство государства — в материале «Вечерней Москвы».

Новость о том, что власти попросили предпринимателей ограничить цены на подсолнечное масло и сахар, СМИ, в том числе РИА Новости, растиражировали вечером 10 декабря. По данным агентства, на площадке Министерства сельского хозяйства прошло совещание по стабилизации цен на продукты питания. В нем приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

Оптовые цены они попросили установить еще ниже: 95 рублей за литр масла и 36 рублей за килограмм сахара.

Цены и так падают

Между тем цены на масло и сахар сейчас и так перешли к снижению, если посмотреть фьючерсные контракты на весну 2021 года. Более того, если изучить график за пять лет, то они и не находились на максимуме. Например, если в начале 2020 года цена фьючерса на сахар № 11, определяющий мировой рынок данного вида сырья, на Московской бирже составляла 20 рублей 60 копеек за килограмм, то к декабрю она выросла до 25,60 рубля и пошла на снижение. Тогда как максимумов в прошедшем десятилетии расценки достигали в 2016 году. На мировом рынке аналогичная динамика.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Как рассказал «Вечерней Москве» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, в последние несколько лет цены на сахар падали, и их рост в этом году фактически является восстановлением, которое на данный момент достигло своего предела.

— Я не вижу, что возможен дальнейший рост цен на сахар. По подсолнечному маслу ситуация похожая. Цена ушла за 1000 долларов, и наши производители масла, соответственно, стали более активно закупать семечку, соответственно, и взлетели цены на данное сырье тоже, а это автоматически отражается на прилавках магазинов, — отметил собеседник «ВМ».

Советский дефицит

Он не исключил, что на какое-то время, возможно, государству придется зафиксировать расценки на какие-либо виды подсолнечного масла. Тем не менее у такой политики есть риски, о чем говорит советский опыт.

— Когда было сплошное государственное регулирование, мы получали дефицит этих товаров. Мало кто помнит, что в те времена колбаса была по 2,20–2,90, если она была. Но во многих городах ее не было, она была в кооперативных магазинах и все равно стоила в два раза дороже. Посмотрим, что из этого получится. Все зависит от того, сколько продуктов поставят, — добавил эксперт.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Корбут констатировал, что еще до совещаний в правительстве и до принятия регуляторных решений мировые цены на подсолнечное масло начали ползти вниз. На июнь 2021 года цена тонны подсолнечного масла на мировом рынке, определенном фьючерсом на май, составляет 920 долларов по сравнению с 1185 долларами в декабре 2020 года.

— Напряжение на мировом рынке начинает снижаться. Вполне возможно, и у нас выровняются цены, — прогнозирует эксперт.

Стоит побеспокоиться о бедных

По его словам, государство должно беспокоиться не о высоких ценах, а о низких доходах граждан. Ведь дефицита масла и сахара в России не наблюдается. Более того, производителям вполне выгодно поставлять продукцию на экспорт при высоких-то ценах.

— С моей точки зрения, в короткий промежуток времени регулирование цен можно оправдать, если данные решения будут реализованы в полном объеме, а не только декларациями. При этом надо серьезно заниматься программой продовольственных талонов для малообеспеченных граждан. Потому что мы пытаемся установить низкие цены для всего населения страны, а оно разное. В этом случае те, кто имеет более высокие доходы, получат большую выгоду от фиксированных цен. Вопрос доходов — ключевой. Если он не будет решен, то все остальное — промежуточные меры, как горчичники при воспалении легких, — заключил представитель отрасли.

Заместитель председателя Руспродсоюза Дмитрий Леонов заверил, что и сами поставщики продуктов не заинтересованы в необоснованном повышении цен.

— Более того, на протяжении многих месяцев они стремятся сдерживать рост за счет собственной рентабельности. Однако в условиях роста цен на сырье и негативной динамики курса [национальной валюты] делать это постоянно поставщики не имеют возможности. Многие из них сегодня работают с нулевой рентабельностью или даже себе в убыток. Чтобы избежать банкротств пищевых предприятий и чтобы покупатель смог увидеть снижение цен на указанные товары на полке, необходимо вести переговоры о снижении наценки еще и торговых сетей, — предположил он в беседе с журналистом «ВМ».

Фото: pexels.com / Suzy Hazelwood

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание базовых продуктов питания в стране — сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. По его словам, «пандемия здесь ни при чем» и происходящее является попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания по динамике цен на продовольственные товары в четверг, 10 декабря, подчеркнул, что для стабилизации на рынке продуктов питания необходимы комплексные решения. Он пообещал решить проблему оперативно, «с максимальным охватом от поля до прилавка, и вовлечь в эту работу всю цепочку». Все нормативно-правовые акты по нормализации ситуации председатель правительства поручил подготовить к утру понедельника, 14 декабря.

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