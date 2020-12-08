Кризис-2020 добьет россиян: цены взлетят не только на продукты

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, приведет к подорожанию не только продуктов, но и всей сферы услуг в мире. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политический аналитик Александр Асафов.

Все страны мира столкнулись с тяжелым кризисом из-за коронавируса. Особенно тяжело будут восстанавливаться государства, где не оказывалось планомерных мер по поддержке населения и бизнеса:

— Прежде всего речь идет о наших соседях и бывших товарищах по СССР, но не только — страны Восточной Европы также тяжело перенесли пандемию как экономически, так и по другим показателям. Государства, где оказывалась адекватная поддержка, вообще можно перечислять обратным счетом. Помощь населению и бизнесу оказывали в США, в Германии выделяли большие субсидии. У нас поддержка вообще была уникальной — по отраслям, людям, медикам, бизнесу. А вот по Парижу, например, уже проводилось печальное исследование — там в банкротство уходили и уходят целыми секторами. Это и гостиничный бизнес, и туристический, и ресторанный — кафе и рестораны, которые существовали по 200–300 лет, закрылись навсегда.

Для того чтобы уменьшить просадку экономики, необходима была грамотная поддержка бизнеса: налоговые каникулы, гранты, другие пакеты поддержки. К сожалению, такой подход выбрали не все. Асафов приводит в пример Китай, который принудительно закрывал бизнесы без компенсации и дальнейшей помощи просто потому, что компартия посчитала, что крупные компании являются рассадниками смертельных заболеваний.

— В Японии и Южной Корее лучше, но там и ситуация с распространением коронавируса проще, — заметил политолог. — Думаю, в ближайшее время придет понимание, что в подобной ситуации государство должно взять на себя ответственность, отойти от жестких категорий свободного рынка, начиная оказывать помощь и предприятиям, и людям, организовывать рабочие места, как это делали в США для выхода из великой депрессии. Там много инвестировали во все — от оборонки до пшеницы. Сейчас в России мы критикуем кабинет Мишустина, может, где-то и за дело, но те меры, которые смогли оказать, позволили спасти хоть какую-то часть бизнеса.

Но даже при всех возможных мерах поддержки определенные негативные последствия неизбежны как в России, так и во всем мире. В частности, нас всех ждет серьезное подорожание продуктов питания:

— Многие логистические цепочки порушены, какие-то работают на 20–30 процентов, какие-то — на 60, но полного восстановления нет. В первую очередь, естественно, пострадают те, кто зависел от поставок извне. Кстати, ООН уже выпускала доклад, в котором говорится о том, что страны третьего мира столкнутся не просто с перебоями в поставках продуктов, а с настоящим голодом. Но подорожает не только еда. Учитывая то, что наиболее пострадавшим сектором стала сфера услуг, многие компании закрылись, мы получим дефицит предложения и, соответственно, повышенную его стоимость.

Асафов подчеркнул, что в первую очередь подорожают те товары и сервисы, которые завязаны на сырье. Острее всего это почувствуют жители тех стран, где сфера услуг не получила грамотной поддержки государства.

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