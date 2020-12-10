Падение доходов и пандемия: эксперты объяснили рост цен на продукты

Фото: Дмитрий Рухлецкий, «Вечерняя Москва»

Президент России Владимир Путин рассказал о росте цен на базовые продукты питания: сахар подорожал на 71,5 процента, подсолнечное масло — на 23,8, мука — на 12,9, макаронные изделия — на 10,5, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3. «Вечерняя Москва» разобралась в причинах скачка.

Одним из основных факторов общего подорожания вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут посчитал динамику цен на мировом рынке:

— Причин роста цен несколько. Одна из них — подорожание зерна в сравнении с прошлым годом, которое связано с изменением цен мирового рынка. Соответственно, цены подросли и у нас, поскольку необходимо подстраиваться под общие тренды. Другая причина — последствия пандемии. Многие страны рванулись формировать дополнительные запасы и ресурсы. Кроме того, в Евросоюзе и на Украине ограничили производство крупы, что сделало Россию основным поставщиком в первой половине сезона. Сейчас ситуация меняется: Австралия вышла с рекордным урожаем зерна, в Аргентине сбор вполне достойный, так что теперь цены немного стабилизировались.

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Третьей причиной эксперт назвал девальвацию рубля, которая привела к росту затрат на производство продуктов: вместе с долларом выросли цены на такие импортные составляющие, как оборудование, дополнительные компоненты.

— Сейчас правительство уже принимает определенные меры, призванные не допустить дальнейшего роста цен, подготовлены субсидии для мукомольных предприятий, что, так же как и изменение конъюнктуры мирового рынка, окажет положительное влияние на стоимость товаров, — посчитал эксперт.

Про понижение цен, по мнению Корбута, говорить пока рано — это произойдет не сегодня и не завтра, но и дальнейшего роста на данный момент ждать не стоит. Эксперт предположил, что заявление президента подействует отрезвляюще на рынок и вынудит исполнительную власть предпринять соответствующие действия.

Ситуация с подорожанием сахара намного проще и к пандемии не имеет никакого отношения. Как объяснил эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов, причина увеличения стоимости товара в кризисе перепроизводства, который произошел несколько лет назад:

— Сахар — типичный сырьевой товар, цены на который очень волатильны, они могут измениться вдвое за полгода, причем в любую сторону и в любой момент. Сейчас не говорят о предыстории этого скачка, а она в том, что в 2019–2020 сельскохозяйственном году цена резко рухнула, достигнув 12-летнего минимума. Так, в некоторые дни февраля 2020 года она была ниже мировой на 37 процентов! Так что, по сути, сейчас мы просто наблюдаем возвращение к обычному уровню прошлого.

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Обвал, по словам Иванова, произошел из-за перепроизводства сахара, наблюдаемого в России с 2016–2017 годов и особенно резко ощутимого в 2019–2020 годах, когда, несмотря на рекордный экспорт, накопление запасов стало рекордным и привело к аномально низким ценам на внутреннем рынке:

— Разумеется, подобная ценовая аномалия не могла длиться вечно. В 2020–2021 годах произошло существенное снижение производства сахара с 7,86 до 5,05 млн тонн при потреблении 5,8–8,9 (из-за сокращения на 19 процентов посевов сахарной свеклы и урожайности — на 23 процента), а накопленные за четыре сезона запасы сахара помогли сбалансировать рынок. Так что сейчас, по сути, мы просто возвращаемся к тем ценам, которые были до обвала.

Аналитик аграрного рынка, бывший заместитель министра сельского хозяйства Леонид Холод считает, что коронавирус мог стать лишь одной из причин общего скачка цен, но далеко не самой существенной:

— Я бы не стал объяснять рост цен пандемией. Такой фактор действительно был, когда начался ажиотажный спрос на туалетную бумагу, крупу, простейшие товары длительного хранения, но все это осталось в марте и уже не работает теперь. Главная причина происходящего — падение доходов населения и изменение структуры потребительского спроса. Есть небогатые люди, которые стали отказываться от дорогого мяса и приобретать продукт более дешевых сортов, есть бедные, которые с мяса перешли на заменители белка вроде картошки и бобовых. Есть совсем необеспеченные, которые вообще мало что могут себе позволить, кроме совсем уж базовых товаров.

Эксперт объяснил, что сегодня мы имеем ситуацию, когда падает спрос на все товары, кроме простейших, в сегменте которых потребление, наоборот, только увеличивается. Причем спрос на эту группу продуктов эластичный: как бы ни повышалась цена, люди все равно не откажутся от этих товаров просто потому, что не могут их не покупать.

— Второй фактор — рост цен на мировом рынке, вызванный неурожаем, ограничением в перемещении товаров, — продолжил Холод. — Плюс ко всему — в этом году существенно просела нацвалюта, экспортные цены относительно внутренних серьезно выросли, что создало стимул к повышению цены, хоть и ложный. Товаропроизводители предпочитают отдавать свои товары на экспорт, чем продавать в России по местным ценам, разгоняя тем самым внутреннюю инфляцию. А что у нас идет на экспорт? Как раз самые примитивные товары: зерновые, масличные. Обратите внимание: цены выросли именно на эти группы.

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Немаловажным фактором является и меньший, чем в прошлом году, урожай. Несмотря на то, что падение оказалось не таким уж критичным, по словам Холода, это все равно стало импульсом для повышения цен:

— Урожаи сократились на юге России, где находятся главные отгрузочные точки, вывозятся большие объемы. Наша страна устроена так, что именно Южный округ является ценоформирующим, влияет на ценообразование внутри всего государства. Ну и под всеми этими факторами идет такое объективное основание общего подорожания, как инфляция издержек у товаропроизводителей. Каждый из них мечтает переложить свои расходы к нам в карман. Как правило, этому препятствует баланс спроса и предложения, но структура потребления изменилась из-за падения доходов населения, так что производителей больше ничто не ограничивает.

Холод заключил, что, возможно, в текущей ситуации необходимо скорректировать наши приоритеты. Что важнее — погоня за рекордами на экспорте или ситуация внутри страны? По мнению экономиста, развивать экспорт нужно грамотно, не забывая о том, как это влияет на ценовую политику внутри государства и покупательную способность населения.

Между тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам Минсельхоза, Минэкономразвития и Минпромторга подготовить предложения по дополнительным мерам, которые необходимы для сдерживания цен на продукты питания. Также председатель правительства заявил, что торговые сети при формировании цен на продукты не должны наживаться на людях.

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