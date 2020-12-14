Дептранс опубликовал фотографии с места работ на БКЛ

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сделал подборку фотографий, посвященных работам на Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщили в Telegram-канале дептранса.

Отмечается, что совсем скоро откроются новые станции БКЛ. В настоящее время рабочие присоединяют эти участки к сети метро. Каждая станция должна быть обеспечена всеми необходимыми инженерными системами и коммуникациями.

Как отметили в департаменте, всего насчитывается более 50 систем и подсистем, которые контролируют работу станции. Каждая из них проходит отдельные строгие проверки.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В течение 2020 года в Москве построено 15,6 километра линий и шесть станций метро. Открыт второй участок Некрасовской линии и две станции Большого кольца. До конца года завершат строительство еще двух станций западного участка Большой кольцевой линии метро: «Карамышевская» и «Мневники», а также станции «Электрозаводская», расположенной на северо-восточном участке БКЛ.

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