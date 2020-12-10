Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Электродепо для БКЛ и Сокольнической линии метро построят в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Электродепо для БКЛ и Сокольнической линии метро построят в Москве

Кирилл Николаев

Город

Электродепо «Аминьевское» для Большой кольцевой линии (БКЛ) и депо для обслуживания Сокольнической линии столичного метрополитена в Новой Москве начнут строить в 2021 году. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, увеличение протяженности метрополитена предполагает строительство электродепо. Объект планируется сдать в 2023 году. В случае быстрого ввода новых линий темпы строительства могут быть ускорены, сообщает ТАСС.

В течение 2020 года в Москве построено 15,6 километра линий и шесть станций метро. Открыт второй участок Некрасовской линии и две станции Большого кольца. До конца года завершат строительство еще двух станций западного участка Большой кольцевой линии метро — «Карамышевская» и «Мневники», а также станции «Электрозаводская», расположенной на северо-восточном участке БКЛ.

Читайте также: Движение на севере Москвы ограничат из-за закрытия участка БКЛ метро

МетроБКЛМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Все мнения
О проекте