Электродепо для БКЛ и Сокольнической линии метро построят в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Электродепо «Аминьевское» для Большой кольцевой линии (БКЛ) и депо для обслуживания Сокольнической линии столичного метрополитена в Новой Москве начнут строить в 2021 году. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, увеличение протяженности метрополитена предполагает строительство электродепо. Объект планируется сдать в 2023 году. В случае быстрого ввода новых линий темпы строительства могут быть ускорены, сообщает ТАСС.

В течение 2020 года в Москве построено 15,6 километра линий и шесть станций метро. Открыт второй участок Некрасовской линии и две станции Большого кольца. До конца года завершат строительство еще двух станций западного участка Большой кольцевой линии метро — «Карамышевская» и «Мневники», а также станции «Электрозаводская», расположенной на северо-восточном участке БКЛ.

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