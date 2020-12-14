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Эзотерик перечислила худшие подарки на этот Новый год
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Эзотерик перечислила худшие подарки на этот Новый год

Виктория Федотова

Общество

За две недели до Нового года мы активно покупаем подарки своим близким. Однако, по мнению эзотерика и психолога Алены Орловой, есть вещи, которые ни в коем случае не стоит дарить людям, поскольку они несут в себе сакральную негативную суть.

— Есть предметы, которые исключены как подарки в любую дату. Это острые предметы, ножницы, ножи — все, что имеет острие. Это прообраз оружия. Такой подарок будет признаком того, что между людьми обязательно будет вражда. За это нужно дать символические деньги, — в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявила эксперт.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Что нельзя дарить на Новый год - худший подарок в этом году

Нельзя дарить изделия из кожи: ни туфель, ни сумок, ни поясов. Ничего из того, что относится к выделке натуральных изделий, — это может обидеть Быка — символ года, считает Орлова.

Нельзя дарить ничего красного, оранжевого, малинового. Надо иметь в виду, что Бык белый, его метал — серебро. Желательно дарить серебряные украшения, но не подкову. А золотые украшения лучше не дарить. Серебро имеет антисептические свойства. Хорошо дарить ложки, класть на ночь каждому в стаканчик, чтобы посеребрили воду и избавили от вреда. Такую воду лучше пить утром натощак, — отметила эзотерик.

По ее словам, парфюм, белье или носки для мужчины — это суперинтимный подарок. Это может дарить только та, кто имеет с ним близкие личные отношения.

— Если мужчина принимает такой подарок, то он благосклонен и женщина может воспринять это как аванс. Носки раньше дарили, чтобы оставить мужчину при себе. То же самое касается тапочек, полотенец. Очень вредный подарок — зеркало. Дарить следует то зеркало, в которое никто не смотрел. Если зеркало дарит тот, кто занимается эзотерикой, не трогайте его — это колдовской инструмент. Многие люди пользуются зеркалом с целью влияния. Дарить свечи с изображением святых, животных, людей — тоже не этично. Образ растает вместе с огнем, получается неэстетично. Желательно не дарить съедобные фигуры в виде животных и людей — это может вызвать негативные эмоции. Дети, например, тяжело переживают, если им дарят шоколадного зайца, которого нужно съесть, — объяснила Орлова.

Говоря о подарке для детей, эзотерик подчеркнула, что взрослый всегда может проследить, чего ребенку не хватает. Подсознательно ребенок выдаст свои желания.

— Ребенок хочет что-то, что увеличит его значимость, — игрушку. Подростку можно подарить то, что его развивает. Год Быка приносит в семью стабильность, иерархическую значимость. В этом случае надо дарить нужные полезные предметы для дома, — пояснила собеседница.

Отвечая на вопрос о ценных подарках, Орлова отметила важный аспект. Она считает, что если между людьми товарно-денежные отношения, то цена подарка имеет значение.

— Если не близкий человек вам дарит дорогой подарок, который вы не просили, — не берите, можно поблагодарить за внимание. Благородно дипломатический акт надо совершить. Человек не должен быть заложником подарка, можно отказать, чтобы продемонстрировать свою неприкосновенность и неподкупность. Если человек вам делает благо, можно немного подольститься, чтобы он помнил о вас. Можно сделать подношение. Так секретарши раньше принимали шоколадки и духи. В этом есть обмен и проявление внимания, демонстрация того, что вы цените человека, — подытожила эзотерик.

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