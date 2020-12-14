Эзотерик перечислила худшие подарки на этот Новый год

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

За две недели до Нового года мы активно покупаем подарки своим близким. Однако, по мнению эзотерика и психолога Алены Орловой, есть вещи, которые ни в коем случае не стоит дарить людям, поскольку они несут в себе сакральную негативную суть.

— Есть предметы, которые исключены как подарки в любую дату. Это острые предметы, ножницы, ножи — все, что имеет острие. Это прообраз оружия. Такой подарок будет признаком того, что между людьми обязательно будет вражда. За это нужно дать символические деньги, — в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявила эксперт.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Что нельзя дарить на Новый год - худший подарок в этом году

Нельзя дарить изделия из кожи: ни туфель, ни сумок, ни поясов. Ничего из того, что относится к выделке натуральных изделий, — это может обидеть Быка — символ года, считает Орлова.

— Нельзя дарить ничего красного, оранжевого, малинового. Надо иметь в виду, что Бык белый, его метал — серебро. Желательно дарить серебряные украшения, но не подкову. А золотые украшения лучше не дарить. Серебро имеет антисептические свойства. Хорошо дарить ложки, класть на ночь каждому в стаканчик, чтобы посеребрили воду и избавили от вреда. Такую воду лучше пить утром натощак, — отметила эзотерик.

По ее словам, парфюм, белье или носки для мужчины — это суперинтимный подарок. Это может дарить только та, кто имеет с ним близкие личные отношения.

— Если мужчина принимает такой подарок, то он благосклонен и женщина может воспринять это как аванс. Носки раньше дарили, чтобы оставить мужчину при себе. То же самое касается тапочек, полотенец. Очень вредный подарок — зеркало. Дарить следует то зеркало, в которое никто не смотрел. Если зеркало дарит тот, кто занимается эзотерикой, не трогайте его — это колдовской инструмент. Многие люди пользуются зеркалом с целью влияния. Дарить свечи с изображением святых, животных, людей — тоже не этично. Образ растает вместе с огнем, получается неэстетично. Желательно не дарить съедобные фигуры в виде животных и людей — это может вызвать негативные эмоции. Дети, например, тяжело переживают, если им дарят шоколадного зайца, которого нужно съесть, — объяснила Орлова.

Говоря о подарке для детей, эзотерик подчеркнула, что взрослый всегда может проследить, чего ребенку не хватает. Подсознательно ребенок выдаст свои желания.

— Ребенок хочет что-то, что увеличит его значимость, — игрушку. Подростку можно подарить то, что его развивает. Год Быка приносит в семью стабильность, иерархическую значимость. В этом случае надо дарить нужные полезные предметы для дома, — пояснила собеседница.

Отвечая на вопрос о ценных подарках, Орлова отметила важный аспект. Она считает, что если между людьми товарно-денежные отношения, то цена подарка имеет значение.

— Если не близкий человек вам дарит дорогой подарок, который вы не просили, — не берите, можно поблагодарить за внимание. Благородно дипломатический акт надо совершить. Человек не должен быть заложником подарка, можно отказать, чтобы продемонстрировать свою неприкосновенность и неподкупность. Если человек вам делает благо, можно немного подольститься, чтобы он помнил о вас. Можно сделать подношение. Так секретарши раньше принимали шоколадки и духи. В этом есть обмен и проявление внимания, демонстрация того, что вы цените человека, — подытожила эзотерик.

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