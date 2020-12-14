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Суд во Франции вынес обвинительный приговор двум российским фанатам 
Фото: depositphotos.com

Суд во Франции вынес обвинительный приговор двум российским фанатам 

Кирилл Николаев

Происшествия

Суд во Франции приговорил россиян Михаила Ивкина и Павла Косова к трем и десяти годам тюрьмы по делу о нанесении увечий английскому болельщику на чемпионате Европы по футболу, который прошел в 2016 году. Об этом сообщил «Р-Спорт» адвокат одного из россиян Жюльен Пинелли в понедельник, 14 декабря.

Данное дело рассматривалось с 7 декабря. Россияне обвинялись в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия в составе организованной группы лиц, что привело к инвалидности английского болельщика Эндрю Бэйча. Французская прокуратура требовала пять лет тюрьмы для Ивкина и от 14–15 лет — для Косова, а адвокаты граждан РФ настаивали на их невиновности. Они считали, что действия Ивкина и Косова не были причиной серьезных травм английского фаната.

По словам адвоката Ивкина, осужденный сможет выйти на свободу в ближайшее время и вернуться в Россию.

Матч сборных России и Англии Евро-2016 прошел в Марселе 11 июня. Встреча ознаменовалась беспорядками и драками между английскими и российскими фанатами в центре города до начала самой игры, а также после нее — на территории стадиона и за его пределами. После финального свистка порядка 30 российских фанатов прорвали оцепление стюардов и проникли в сектор с английскими болельщиками. Впоследствии УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира.

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