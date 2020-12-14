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Умер оперный певец Владимир Кравцов
Фото: kino-teatr.ru

Умер оперный певец Владимир Кравцов

Ксения Монахова

Культура

На 94-м году жизни скончался оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны и заслуженный артист РСФСР Владимир Кравцов. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщили на официальном сайте Мариинского театра.

— Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Васильевича, — говорится в сообщении.

Отмечается, что дату и время прощания с заслуженным артистом объявят позднее.

Владимира Кравцова призвали на фронт в 18 лет. Он участвовал в прорыве обороны на реке Висле, освобождении нескольких городов, а также дошел до Берлина. Карьеру оперный певец начал в качестве артиста хора в Азербайджанском театре оперы и балета. В 1958 году Кравцов пришел в Кировский театр. Почти четверть века артист исполнял на ленинградской сцене главные партии тенорового репертуара.

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