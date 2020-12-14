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Доктор Комаровский резко отозвался о магнитных браслетах от головной боли
Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский резко отозвался о магнитных браслетах от головной боли

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский резко прокомментировал эффективность магнитных браслетов от головной боли. По его словам, подобные заявления — шарлатанство.

— Это один из распространенных вариантов сетевого шарлатанства. Они могут использоваться для чего угодно. Это то же самое, что блокаторы вирусов, гомеопатия. Они бывают очень симпатичные, с золотом, серебром, их можно и на руки, и на ноги, и на шею повесить, — заявил врач.

Однако если такой подарок сделал любимый человек — это хорошая профилактика головных болей, считает Комаровский, а сам браслет — «фигня на постном масле».

— Опасно, что у вас есть проблема, которая вызывает головную боль. Мигрень — это болезнь. Есть огромное количество вариантов для ее лечения. Вместо того чтобы лечить, вы бегаете с этими браслетами, как туземцы с бубнами, — считает медик.

При этом «голова не болит» только у продавцов таких сувениров, подытожил врач.

Видео опубликовано на YouTube.

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мнениеголовные болидоктор Комаровский
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