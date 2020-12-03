Эксперт сообщил о вреде электромагнитного излучения бытовых приборов для здоровья

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Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал, что электромагнитное излучение бытовых приборов, которое длительно воздействует на человека, может пагубно повлиять на здоровье. Об этом сообщает «МИР 24».

Эксперт пояснил, что низкая частота электромагнитного излучения воздействует на сердечно-сосудистую систему и из-за своей проникающей способности может вызывать головные боли, утомляемость и аллергию.

— В случае с высокими частотами — сотовый телефон, микроволновая печь — есть риск онкологии. Есть риск при определенном уровне воздействия, обязательно продолжительном, — отметил Ястребцев.

В домашних условиях нужно стараться размещать бытовые приборы подальше от кровати, на которой спит человек, для того чтобы минимизировать воздействие на организм.

— Например, зарядное устройство телефона. Магнитное поле оно создает, потому что там есть небольшая катушка. Эти все зарядки подальше от головы держать, чтобы хотя бы около метра было, — добавил эксперт.

Также он посоветовал располагать кровати и места отдыха подальше от электрощитов, в которых проходят силовые кабели для того, чтобы защититься от воздействия электромагнитного излучения. В свою очередь мобильные телефоны эксперт порекомендовал ставить на зарядку подальше от изголовья кровати.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что исследователи из медицинских центров в Окленде (штат Калифорния, США) провели эксперимент и доказали, что бытовые приборы, которые испускают неионизирующее электромагнитное излучение, грозят беременным женщинам потерей ребенка.

Источник: mir24.tv

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