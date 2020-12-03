Медики назвали предвестники инфаркта

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Врачи из Великобритании напомнили о том, что сердечный приступ проявляется не всегда резкими болями в области грудной клетки. Он зачастую сопровождается рядом других признаков. Среди них отдающая в руку боль, тревожность, повышенное потоотделение, головокружение, тошнота, затрудненное дыхание, кашель и боль в спине.

По словам специалистов, причиной сердечного приступа является недостаточное количество крови, которая поступает в сердце. Это создает дополнительную нагрузку на мышцы.

— В некоторых случаях боли в груди может вообще не быть, особенно у женщин, пожилых людей и людей, страдающих диабетом, — предупредили в Национальной службе здравоохранения Британии.

Врачи отметили, что сердечный приступ является признаком ишемической болезни сердца, при которой отложения жировых субстанций перекрывают кровоток внутри кровеносных сосудов. Чтобы уменьшить риск инфаркта, необходимо включить в рацион больше овощей и фруктов и заниматься спортом, сообщается в издании Express.

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