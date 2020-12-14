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Участок пролетного строения эстакады Северо‑Восточной хорды забетонировали
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Участок пролетного строения эстакады Северо‑Восточной хорды забетонировали

Кирилл Николаев

Город

Рабочие забетонировали участок пролетного строения эстакады прямого хода Северо-Восточной хорды (СВХ). Об этом в понедельник, 14 декабря, заявил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, работы были проведены в течение суток. Всего было уложено порядка 650 кубометров бетона.

Пролетное строение располагается между 11-й и 13-й опорами по правой стороне строящейся эстакады при движении в сторону Открытого шоссе. Данная эстакада пройдет от Ярославского направления Московской железной дороги до Медведковского шоссе. Протяженность трассы составит 702 метра, сообщает РИАМО.

Северо-Восточная хорда свяжет новую трассу М11 Москва — Санкт-Петербург с Косинской эстакадой, ее строительство планируется завершить в конце 2022 года. Общая протяженность трассы составит 35 километров.

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новая эстакадаСеверо-Восточная хорда (СВХ)Рафик Загрутдинов
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