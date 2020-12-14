Суд в Москве приговорил избившего сына мужчину к 3,5 года тюрьмы

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Кунцевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор мужчине за избиение собственного сына. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел 16 апреля 2020 года в квартире на западе столицы. Мужчина нанес своему сыну множественные удары в область головы и туловища, а также удары металлической трубой. В ходе предварительного следствия он признал свою вину.

Согласно решению суда, мужчину приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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