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Суд в Москве приговорил избившего сына мужчину к 3,5 года тюрьмы
Фото: depositphotos.com

Суд в Москве приговорил избившего сына мужчину к 3,5 года тюрьмы

Кирилл Николаев

Происшествия

Кунцевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор мужчине за избиение собственного сына. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел 16 апреля 2020 года в квартире на западе столицы. Мужчина нанес своему сыну множественные удары в область головы и туловища, а также удары металлической трубой. В ходе предварительного следствия он признал свою вину.

Согласно решению суда, мужчину приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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