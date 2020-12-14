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Ереван и Баку начали обмен пленными по принципу «всех на всех»
Фото: mod.gov.az

Ереван и Баку начали обмен пленными по принципу «всех на всех»

Евгения Звощик

В мире

Процесс обмена пленными и заложниками начался между Баку и Ереваном с понедельника, 14 декабря. Об этом сообщили в государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Отмечается, что переговоры об обмене удерживаемых лиц проходили при участии российских миротворческих сил и ряда международных организаций. Стороны договорились обмениваться людьми по принципу «всех на всех», передает РИА Новости.

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