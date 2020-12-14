Москвичам напомнили об опасности выхода на лед на столичных водоемах

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Жителям Москвы необходимо помнить об опасности выхода на тонкий лед, образовавшийся на водоемах. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что столичные спасатели проводят усиленное патрулирование на водных объектах.

— За прошедшие выходные в зонах ответственности поисково-спасательных станций отмечено более четырех тысяч отдыхающих, 925 рыбаков и 45 купающихся. За неделю с 7 по 13 декабря поверхность большинства рек, прудов и озер в столице успела покрыться слоем льда, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Зеленограде на озере Школьном толщина льда достигла свыше 15 сантиметров. Однако в некоторых местах могут попадаться участки с промоинами.

В рамках рейда спасатели напомнили отдыхающим москвичам об опасности выхода на тонкий и рыхлый лед и рассказали о правилах оказания первой помощи лицам, провалившимся под лед. За выходные спасатели на воде провели 337 патрулирований и более 750 профилактических бесед, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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