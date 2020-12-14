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Москвичам напомнили об опасности выхода на лед на столичных водоемах
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москвичам напомнили об опасности выхода на лед на столичных водоемах

Ксения Монахова

Город

Жителям Москвы необходимо помнить об опасности выхода на тонкий лед, образовавшийся на водоемах. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что столичные спасатели проводят усиленное патрулирование на водных объектах.

— За прошедшие выходные в зонах ответственности поисково-спасательных станций отмечено более четырех тысяч отдыхающих, 925 рыбаков и 45 купающихся. За неделю с 7 по 13 декабря поверхность большинства рек, прудов и озер в столице успела покрыться слоем льда, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Зеленограде на озере Школьном толщина льда достигла свыше 15 сантиметров. Однако в некоторых местах могут попадаться участки с промоинами.

В рамках рейда спасатели напомнили отдыхающим москвичам об опасности выхода на тонкий и рыхлый лед и рассказали о правилах оказания первой помощи лицам, провалившимся под лед. За выходные спасатели на воде провели 337 патрулирований и более 750 профилактических бесед, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Столичные водоемыспасателибезопасность
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