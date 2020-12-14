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Расследование дела о незаконной банковской деятельности завершили в Москве
Фото: pixabay.com

Расследование дела о незаконной банковской деятельности завершили в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Новочеркасский бульвар Карта всех событий

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в незаконной банковской деятельности. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным следствия, мужчина создал кредитную организацию с офисом на Новочеркасском бульваре. Для осуществления незаконных банковских операций были использованы расчетные счета нескольких компаний, через которые обналичивались денежные средства. За свои услуги мужчина получал вознаграждение в размере не менее 13 процентов от полученных сумм. По предварительным данным, незаконный доход превысил 390 миллионов рублей.

Уголовное дело передано в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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уголовное делоМоскваМВД
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