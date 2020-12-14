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Внебрачный сын Валентина Гафта отказался верить в смерть отца
Фото: youtube.com / Россия 1

Внебрачный сын Валентина Гафта отказался верить в смерть отца

Виктория Федотова

Звезды

Внебрачный сын актера Валентина Гафта, который живет в Бразилии, заявил, что не верит в смерть отца. Вадим Никитин, который только раз видел своего знаменитого родителя, расплакался, узнав о его смерти.

— Мама рассказала, что мой отец умер. Я знал, что он уже очень больной был. Он не умер — он жив во мне. Я думаю, что в русском театре он жив. Он просто в другом зале репетирует, читает свои стихи, — заявил Никитин со слезами на глазах.

Вадим Никитин тоже актер, он хотел познакомить отца с внуком, но пандемия внесла свои коррективы, отметил телеведущий Андрей Малахов.

Видео опубликовано на YouTube.

Причиной смерти актера стал инсульт, он скончался 12 декабря. Во вторник, 15 декабря, Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище.

СПРАВКА «ВМ»

Валентин Гафт — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. В 1957 году окончил Школу-студию при МХАТ. Снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. Самыми известными работами Валентина Гафта стали съемки в таких проектах, как «Эзоп», «Ночные забавы», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Чародеи», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Мастер и Маргарита».

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