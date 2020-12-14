СК завершил расследование уголовного дела в отношении столичного адвоката 

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Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении столичного адвоката, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, с октября по ноябрь 2019 года адвокат, действуя совместно с неустановленными лицами, в ходе неоднократных встреч с учредителем коммерческой компании, интересы которого он представлял, уговаривал последнего передать ему денежные средства в размере 150 тысяч долларов. Адвокат уверял мужчину, что деньги будут переданы судье для решения в пользу фирмы. На самом деле обвиняемый намеревался присвоить денежные средства себе. Его задержали при передаче денег в одном из ресторанов в поселении Сосенском.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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