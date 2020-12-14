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«Дорога каждая минута»: Сябитова рассказала о разводе после 50 лет
Фото: youtube.com / Эмпатия Манучи

«Дорога каждая минута»: Сябитова рассказала о разводе после 50 лет

Юлия Ямпольская

Звезды

Российская телеведущая и популярная сваха Роза Сябитова рассказала о разводе для женщин старше 50 лет. По ее словам, такое событие влечет за собой смену образа и стиля жизни. Об этом соведущая программы «Давай поженимся» написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Сваха отметила, что после развода женщины могут искать нового спутника или же наслаждаться жизнью в одиночестве. Сябитова уточнила, что при выборе избранника в этом возрасте женщина будет искать поддержку и опору, а мужчина — отличную хозяйку.

— Но если вам повезет и вы найдете того особенного человека, которого сможете любить и который полюбит вас, — будьте решительны! После 50 у нас совсем мало времени быть счастливыми. Дорога каждая минута, — отметила телесваха.

Она также добавила, что у свободных женщин накапливаются проблемы, которые они будут решать уже в одиночестве.

— Если же захотите быть свободной, то все проблемы, которые вы решали совместно, станут только вашими, не получится их спихнуть на нового мужчину. Как говорят сами мужчины: «Дураков нет!» — заключила Сябитова.

Ранее она опровергла стереотипы о женщинах старше 50 лет.

Читайте также: Сябитова высказалась против отношений зрелых женщин с молодыми мужчинами

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