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Петр Бирюков: Катки с естественным льдом начали заливать в Москве
Фото: pixabay.com

Петр Бирюков: Катки с естественным льдом начали заливать в Москве

Анастасия Колоскова

Город

Установившиеся морозы позволили приступить к заливке катков с естественным льдом в столице. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщил заместитель мэра города в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По словам чиновника, в Москве уже функционирует более 220 катков с искусственным льдом. Все они будут оформлены праздничной иллюминацией.

— Что касается катков с естественным льдом, то сейчас началась их заливка. Всего лишь неделя как морозы. На катки, которые будут расположены на открытых водоемах, пока что рано заходить. И как только специалисты обозначат тему безопасности нахождения на этих катках, тогда мы разрешим пользоваться этими катками с соблюдением всех мер безопасности, — цитируют Бирюкова РИА Новости.

Так, катки с искусственным льдом открываются в столице в течение 10 лет. Все они оснащены раздевалками, комнатами проката инвентаря, где можно согреться горячим чаем. В этом году, особое внимание уделено обеспечению социальной дистанции и мерам безопасности, подчеркнул заммэра.

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