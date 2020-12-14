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Лев Яшин признан лучшим вратарем всех времен
Фото: Пресс-служба олимпийского комплекса «Лужники»

Лев Яшин признан лучшим вратарем всех времен

Анастасия Колоскова

Спорт

Французский журнал France Football признал советского футболиста Льва Яшина лучшим вратарем всех времен. Об этом издание сообщило в своем Instagram-аккаунте.

— Лев Яшин избран нашим жюри в составе 140 журналистов лучшим вратарем всех времен! — говорится в сообщении.

Лев Яшин является олимпийским чемпионом, чемпионом Европы, пятикратным чемпионом СССР в составе московского «Динамо». Он стал единственным вратарем в истории, получившим европейскую награду «Золотой мяч».

СПРАВКА

France Football — еженедельный французский журнал о футбольных новостях со всего мира. Он издается с 1946 года и считается одним из самых авторитетных европейских спортивных изданий.

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