Лев Яшин признан лучшим вратарем всех времен

Фото: Пресс-служба олимпийского комплекса «Лужники»

Французский журнал France Football признал советского футболиста Льва Яшина лучшим вратарем всех времен. Об этом издание сообщило в своем Instagram-аккаунте.

— Лев Яшин избран нашим жюри в составе 140 журналистов лучшим вратарем всех времен! — говорится в сообщении.

Лев Яшин является олимпийским чемпионом, чемпионом Европы, пятикратным чемпионом СССР в составе московского «Динамо». Он стал единственным вратарем в истории, получившим европейскую награду «Золотой мяч».

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France Football — еженедельный французский журнал о футбольных новостях со всего мира. Он издается с 1946 года и считается одним из самых авторитетных европейских спортивных изданий.

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