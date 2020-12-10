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В Аргентине вырос спрос на татуировки с изображением Марадоны
Фото: instagram.com/maradona

В Аргентине вырос спрос на татуировки с изображением Марадоны

Юлия Захарова

В мире

Спрос на татуировки с изображением Диего Марадоны вырос в Аргентине. Об этом в рассказали мастера тату.

— Люди в течение многих лет делали татуировки, связанные с Марадоной, но после его смерти спрос стал массовым, люди хотят памятную татуировку в честь своего кумира, — отметил владелец одного из салонов.

Также люди выражают желание набить тату в виде фразы с именем футболиста, его подписи или цифры «10» — номера, под которым играл спортсмен. При этом некоторые клиенты звонили в тату-салоны и просили набить татуировку через час после смерти Марадоны.

Как заявили мастера, у них существенно выросло количество заказов, передает РИА Новости.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

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Диего МарадонататуировкиАргентина
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