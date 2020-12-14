Астролог рассказал, как встречать Новый год разным знакам зодиака

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Астролог Алексей Фандеев поделился прогнозом относительно того, представителям каких знаков зодиака стоит встречать Новый год в кругу близких дома, а кто может отправиться в путешествие. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам специалиста, Львам стоит загадать самое сокровенное желание. Как отметил эксперт, все мечты представителей этого знака должны сбыться.

Овнам астролог рекомендовал идти на вечеринки и знакомиться там с новыми людьми. Специалист не советует им сидеть дома.

Также Стрельцам, по мнению Фандеева, в новогоднюю ночь стоит отправиться в экзотические страны на канале для путешественников.

Весам, как считает астролог, необходимо провести праздник с близкими людьми. Им не стоит завидовать окружающим, передает специалист.

Также эксперт рекомендовал Близнецам в праздничную ночь расслабиться.

Водолеям лучше устроить себе шоппинг и быть на высоте: дорогой парфюм, шлейф за собой — это тот знак, на который остальные будут ориентироваться весь будущий год.

Козерогам больше не надо ничего доказывать и переживать. Им стоит заказать вкусную еду в шикарном ресторане, купить себе дорогое шампанское, а также позвать близких.

Астролог считает, что Тельцам нужно присоединиться к Овнам и вместе пойти на вечеринку. Специалист призвал перестать копить и просто расслабиться.

Девам специалист рекомендовал сделать паузу и отдохнуть, задумать что-то великое. Им стоит меньше суетиться, лучше насладиться тишиной и спокойствием.

Ракам нужно побыть с семьей. А одиноким представителям этого знака стоит вместе с Овном и Тельцом отправиться на поиски второй половинки.

Рыбы, как считает астролог, должны собрать в новогоднюю ночь возле себя всех, кто остался с ними рядом.

Скорпионам астролог советовал также присоединиться к Овну и Тельцу и отправиться на поиски приключений в новогоднюю ночь.

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