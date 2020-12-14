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Астролог рассказал, как встречать Новый год разным знакам зодиака
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Астролог рассказал, как встречать Новый год разным знакам зодиака

Юлия Ямпольская

Общество

Астролог Алексей Фандеев поделился прогнозом относительно того, представителям каких знаков зодиака стоит встречать Новый год в кругу близких дома, а кто может отправиться в путешествие. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам специалиста, Львам стоит загадать самое сокровенное желание. Как отметил эксперт, все мечты представителей этого знака должны сбыться.

Овнам астролог рекомендовал идти на вечеринки и знакомиться там с новыми людьми. Специалист не советует им сидеть дома.

Также Стрельцам, по мнению Фандеева, в новогоднюю ночь стоит отправиться в экзотические страны на канале для путешественников.

Весам, как считает астролог, необходимо провести праздник с близкими людьми. Им не стоит завидовать окружающим, передает специалист.

Также эксперт рекомендовал Близнецам в праздничную ночь расслабиться.

Водолеям лучше устроить себе шоппинг и быть на высоте: дорогой парфюм, шлейф за собой — это тот знак, на который остальные будут ориентироваться весь будущий год.

Козерогам больше не надо ничего доказывать и переживать. Им стоит заказать вкусную еду в шикарном ресторане, купить себе дорогое шампанское, а также позвать близких.

Астролог считает, что Тельцам нужно присоединиться к Овнам и вместе пойти на вечеринку. Специалист призвал перестать копить и просто расслабиться.

Девам специалист рекомендовал сделать паузу и отдохнуть, задумать что-то великое. Им стоит меньше суетиться, лучше насладиться тишиной и спокойствием.

Ракам нужно побыть с семьей. А одиноким представителям этого знака стоит вместе с Овном и Тельцом отправиться на поиски второй половинки.

Рыбы, как считает астролог, должны собрать в новогоднюю ночь возле себя всех, кто остался с ними рядом.

Скорпионам астролог советовал также присоединиться к Овну и Тельцу и отправиться на поиски приключений в новогоднюю ночь.

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