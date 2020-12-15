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Свалку на полигоне «Ядрово» закрыли в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Свалку на полигоне «Ядрово» закрыли в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Общество

Свалку старого образца «Ядрово» закрыли в Подмосковье. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Как отметил глава региона Андрей Воробьев, следующим этапом будет рекультивация полигона.

— Здесь находятся люди, которые проявляли очень высокую гражданскую активность. У нас, я признаю, сначала были тяжелые баталии, потом — диалог. И нужно отдать должное — мы нашли общий язык. Наша работа не прекращается, — цитирует губернатора Подмосковья РИА Новости.

Ранее Андрей Воробьев сообщал, что до конца 2020 года закроют все 39 мусорных полигонов, которые расположены на территории Подмосковья.

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ПодмосковьеСвалкаАндрей Воробьев
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