Раздельно и разумно. Как организовать сортировку мусора у себя дома

Урны для раздельного сбора мусора в офисе / Фото: Денис Кондратьев

Акция «РСО: Москва за раздельный сбор» стартовала в девяти округах Москвы и продлится до 23 декабря. По городу будут курсировать мобильные пункты приема различных видов вторсырья, и в местах с высоким трафиком ими можно воспользоваться. «Вечерняя Москва» узнала, почему важно сортировать мусор и как правильно это делать.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, экологический вопрос для такого большого города, как Москва, является одним из главных. И усилия столичных властей приносят свои плоды. Согласно данным ВЦИОМ, россияне назвали экологическую ситуацию в Москве и Санкт-Петербурге наиболее благоприятной.

Также в Москве с 1 января 2020 года началась реализация программы раздельного сбора отходов. По федеральному закону, она должна была стартовать только в 2022 году, но правительство Москвы решило начать этот процесс раньше. Это позволит изменить ситуацию, когда до 88 процентов отходов города вывозилось на полигоны.

На данный момент в столичных дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, где установили 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы оранжевого цвета. Сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией: синие — для вторсырья, серые — для смешанных отходов.

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что за девять месяцев 2020 года, во время действия программы, собрано свыше 600 тысяч тонн вторсырья для переработки, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К новому способу обращения с мусором стараются привлечь и жителей столицы. Акция «РСО» призвана обратить внимание горожан к решению современных проблем охраны окружающей среды, развитию экологического сознания и приобщению жителей столицы к раздельному сбору отходов. Она проводится департаментом природопользования и охраны окружающей среды с 2012 года.

Первый шаг

Как считает общественный уполномоченный по вопросам экологии города Москвы Михаил Замарин, такие мероприятия очень полезны.

— Любая просветительская деятельность на тему раздельного сбора нужна. Необходимо прививать ценность к раздельному сбору и разумному потреблению. Даже если пока это не сильно позволяет приучить людей к раздельному сбору отходов, то уже дает огласку и хороший информационный повод, — отметил эксперт.

— Первый шаг здесь со стороны людей — это задать себе вопрос: «Зачем это все? В чем польза и вред?». Мы десятилетиями бессознательно кидали все в одну кучу, — добавил Замарин.

Он также рассказал, как организовать раздельный сбор мусора прямо у себя дома. Ничего особенного, по его словам, для этого не нужно — достаточно желания и разных коробок.

Для начала, по словам эксперта, необходимо заняться разделением того, что подлежит переработке, а что нет.

— Как вариант, можно вторсырье складывать на балконе, а затем уже сортировать его и относить на переработку, а привычное мусорное ведро заполнять отходами, не подлежащими переработке. Далее — нужно четко указывать на контейнерах, что туда нельзя выбрасывать, — сказал специалист.

К перерабатываемым отходам (вторсырью — прим. «ВМ») относятся: пластик — бутылки из-под напитков, емкости от моющих средств, упаковки от продуктов питания; металл — жестяные и алюминиевые банки; стекло; макулатура — бумага, картон. К смешанным отходам: средства личной гигиены, емкости, загрязненные продуктами питания, и остатки пищи.

Начинать лучше с опасного

В случае если квартира не позволяет по каким-либо причинам организовать несколько емкостей для сбора отходов, то можно договориться с соседями и поставить контейнеры на лестничной клетке, советует Замарин. При этом он напомнил, что опасные отходы — лампочки, батарейки — надо собирать отдельно и относить в спецпункты.

Эколог и блогер Георгий Каваносян считает, что именно такие отходы и нужно отсортировать в первую очередь.

— Батарейки, аккумуляторы, ртутьсодержащие предметы наносят наибольший ущерб окружающей среде на свалке, хоть и занимают небольшой процент в общей морфологии бытовых отходов, однако воздействие на окружающую среду у них больше, чем у пластика, картона и всего остального, — подчеркнул эксперт.

А вот уже дальше необходимо приступать непосредственно к сортировке отходов. При этом, по словам Каваносяна, в процессе можно уменьшить объем выбрасываемого мусора.

— Среднестатистическая семья выносит один пакет мусора в день. Можно сократить это количество до одного пакета в три дня, даже в пять. Нужно весь объемный, в первую очередь упаковочный мусор, отсортировывать — пластик, ПЭТ-бутылки, пакеты. Этот мусор выгоден, его активно собирают все, кто работает в сфере раздельного сбора отходов и производства из вторичных материальных ресурсов, — объяснил эколог.

Он также отметил, что его необходимо выбрасывать сухим. Вдобавок такой мусор можно компактно хранить на балконе, поскольку он не пахнет. При этом, подчеркнул Каваносян, смешивать вторичные материальные отходы с пищевыми нельзя. Коробка от пиццы на переработку, например, не пойдет, так как картон может быть пропитан маслом. А вот металл с пластиком вполне могут храниться и в одном месте, все равно они потом уходят на станции дополнительной сортировки.

Где лучше собирать отходы

С точки зрения Каваносяна, в квартире довольно сложно заниматься сбором перерабатываемых отходов. Лучше и быстрее их все-таки собирать в офисе или в школах. Однако в условиях, когда люди вынуждены работать из дома, есть вариант договориться с соседями. Кроме того, можно скачать приложение и отдать сырье на переработку сборщикам мусора, просто оставив заявку, причем как коллективно, так и индивидуально.

— Можно объяснить соседям на лестничной клетке, повесить памятку, чтобы они собирали весь картон, пластик и стекло в отдельную коробку, а затем дворник ее бы выносил. Экономика такого метода в том, что дворник получает за это деньги. Экономически заинтересован дворник, экономически заинтересован переработчик, получающий сразу большие партии. Если пробежаться по этажам и опустошить все коробки, то можно вполне набрать целую грузовую машину сухих отходов, — уточнил эколог.

Каваносян также заявил, что пока довольно сложно сказать, когда россиян удастся массово приучить к новому формату обращения с отходами. При этом он отметил , что в последнее время в мире появляется много разных стартапов, предлагающих разнообразные решения вопроса раздельного сбора мусора, и необходимо все пробовать. А метод, который сработает лучше всего, — расширять в масштабах страны, резюмировал эксперт.

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