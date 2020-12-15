Более 60 процентов россиян боятся заболеть коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Заболеть коронавирусной инфекцией опасается 61 процент россиян. Об этом свидетельствуют результаты распространенного во вторник, 15 декабря, опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что не боятся заболеть COVID-19 35 процентов респондентов, еще четыре процента затруднились ответить.

Уточняется, что наибольший процент тех, кто опасается заболеть коронавирусом, — это люди в возрасте старше 60 лет (74 процента). В то же время среди опрошенных в возрастной категории 18–30 лет так ответили только 45 процентов граждан.

Кроме того, допускают для себя возможность в ближайшее время сделать прививку от коронавируса 42 процента респондентов, 52 процента такую возможность исключают, передает РИА Новости.

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