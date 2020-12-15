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«Мне стыдно»: Боярская объяснила, в каком случае готова раздеться на публике
Фото: youtube.com / Эмпатия Манучи

«Мне стыдно»: Боярская объяснила, в каком случае готова раздеться на публике

Виктория Федотова

Звезды

Российская актриса Елизавета Боярская заявила, что ей стыдно сниматься обнаженной ради шумихи и подогревания зрительского интереса. Однако во время съемок фильма или театральной постановки она может сделать подобное.

— Если это хайп внутри спектакля, в котором я участвую, меня это не смущает — это художественное произведение, высказывание режиссера и интерес зрителя. Это культурная сторона жизни. А хайп, который человека выставляет с какой-то не очень хорошей стороны... Я бы так не хотела, — пояснила актриса.

Боярская добавила, что хотела бы, чтобы ее упоминали только в связи с работой в театре или кино.

— А когда говорят о моей личной жизни, мне это некомфортно. Мне дискомфортно, когда залезают на мою территорию. Это та сфера жизни, которой я не хочу делиться, — сообщила собеседница.

На вопрос Вячеслава Манучарова, не хочет ли она сниматься топлес, чтобы о ней больше говорили, Боярская заявила, что стыдится этого.

— Мне стыдно. Я могу раздеться в кино или в театре, если по-другому нельзя, если это режиссерски оправданно. В журналах — я не могу и не хочу, — отметила Боярская.

Видео опубликовано на YouTube.

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