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Московская федерация профсоюзов отмечает 30-летие
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Московская федерация профсоюзов отмечает 30-летие

Марьяна Шевцова

Город

Во вторник, 15 декабря, исполнилось 30 лет со дня основания Московской федерации профсоюзов. Главная задача организации — защита трудовых прав москвичей. Сегодня немногие помнят, что 30 лет назад на государственном уровне всерьез рассматривалось предложение убрать само понятие профсоюзной инспекции труда. Отстоять ее удалось во многом благодаря именно принципиальной позиции профсоюзов. И не просто отстоять, но и организовать ее на самом высоком профессиональном уровне.

— Законодательно профсоюзы наделены широкими полномочиями для защиты трудовых прав граждан, у нас за плечами богатый опыт партнерства с государством. Но объективные изменения, которые претерпевают современные трудовые отношения, требуют новых идей и новых подходов к профсоюзной работе. Самое главное здесь — не потерять дух коллективизма, сплоченности, солидарности, который всегда отличал профсоюзное движение в нашей стране, — отметил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Стоит отметить, что именно по инициативе организации и при поддержке городских властей в столице возрождены конкурсы профессионального мастерства. Сейчас в ежегодном конкурсе «Московские мастера» участвуют десятки тысяч представителей самых разных профессий, а награждение победителей и призеров — одно из центральных событий празднования Дня города.

Также профсоюзы уделяет внимание работе с молодежью, ведь на долю молодых приходится уже более трети членов профсоюзов в Москве.

А непростой нынешний год показал, как именно молодежь умеет объединяться для помощи людям. Молодые люди активно поддержали акцию «Мы вместе», встав в ряды волонтеров.

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