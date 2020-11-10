«Не вышел на связь — прогул»: за что могут уволить сотрудника на удаленке

Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Изменения в Трудовом кодексе России, связанные с введением такого понятия, как «дистанционная работа», не поменяют самой сути трудовых отношений. Работодатель также будет вправе требовать от подчиненных исполнения своих должностных обязанностей, а наемные сотрудники — иметь возможность отойти на обеденный перерыв. «Вечерняя Москва» выяснила, насколько изменится защищенность работников на удаленке и от кого из них придется избавиться.

Приведение закона в соответствие с реальностью

Законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы» прошел в Госдуме первое чтение еще летом и был принят российским парламентом. Как сказано в пояснительной записке к документу, его необходимость отчасти была продиктована ситуацией с COVID-19, когда значительная часть людей работала дистанционно.

Действующие нормы ТК в принципе не предусматривали ни временной дистанционной занятости, ни постоянной. Таким образом, законодательство решили привести в соответствие с реальным положением дел.

Теперь подразумевается, что «дистанционную работу» разделят на три категории: дистанционная (удаленная) работа — фактически на постоянной основе, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная. Во втором случае сотрудник может работать вне офиса по причине, например, ограничительных мер, связанных с эпидемиологической обстановкой, а в третьем — несколько дней работать в офисе, несколько дней — удаленно.

Меняются и другие детали. Теперь оформление трудовых отношений возможно как при помощи электронной цифровой подписи, так и отправкой бумажных документов почтой, а расторгнуть контракт работодатель сможет по причине невыхода сотрудника на связь в течение двух дней, пишет РИА Новости.

Кого затронет тема удаленной работы?

Как рассказал «Вечерней Москве» профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков, нововведения коснутся в основном тех сфер и специалистов, где происходит работа с документами, в частности, их учет, и есть возможность не находиться постоянно на территории предприятия, получая вовремя всю необходимую информацию через различные средства коммуникации. В число таких работников, помимо условных экономистов и менеджеров, также входят и представители творческих профессий.

При этом удаленка вовсе не означает, что работодатель должен требовать от сотрудника круглосуточно находиться на связи.

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

— Личное время тоже должно оставаться — так называемый обед, когда руководство не может беспокоить сотрудника своими заданиями какими-то, дополнительной информацией. Потому что работник в течение дня должен получать какой-то отдых. Слишком интенсивной работу на удаленке было бы делать неправильно. Можно ввести такой же норматив, с 13 до 14 часов. Должен быть нормальный рабочий ритм, трудовой день. По факту меняется место, но не суть. И работа должна производиться так же, как и раньше, может, даже лучше, — считает Александр Щербаков.

Трудовая защищенность сотрудника также не ослабнет, уверен эксперт. Потому что находиться на связи в течение двух дней — это приемлемое условие с точки зрения трудовой дисциплины. Ведь в любой момент могут появиться задания, требующие оперативного вмешательства, и от исполнения которых зависит работа всего предприятия.

Все останется таким же, кроме места

Похожего мнения придерживаются и в Федерации независимых профсоюзов России. Как считает заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков, защищенность работника не то что не уменьшится, она увеличится, потому как в действующем Трудовом кодексе множество тем по организации дистанционной (удаленной) работы не оговорены.

— То, что человек два дня не выходит на связь, — это та же самая история, что и прогул. Если человека нет на рабочем месте без уважительной причины, составляется акт. На следующий день, если его нет, составляется второй акт и увольнение. Это в очном режиме. Если же человек работает на дистанционке и оговорено его рабочее время, удаленное рабочее место. Соответственно, он работает по новым нормам труда, и одним из условий является его нахождение на связи. Другое дело, что, например, вышки сотовой связи могут сломаться, но это фиксируется, — отметил Шершуков.

Если же заглянуть в законопроект и Трудовой кодекс, то возможные причины увольнения не меняются. В их перечень входят: несоответствие работника занимаемой должности, неисполнение гражданином возложенных на него трудовых обязанностей, грубое дисциплинарное нарушение, утрата доверия, непрохождение испытательного срока, ликвидация компании или сокращение штата, отказ гражданина от изменения установленных трудовым договором условий. По многим из этих параметров требуется проводить служебное расследование. Однако ленивые сотрудники по-прежнему в группе риска.

Немаловажным моментом в условиях удаленной работы является ее контроль. Однако при четкой постановке задачи со стороны работодателя проблем быть не должно, уверен Александр Шершуков. Ведь суть офисной работы не заключается в простом сидении у компьютера, все равно это подготовка того или иного продукта, просто не на территории организации, заключил эксперт.

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