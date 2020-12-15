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Шеф-повар предупредил об опасности консервированного горошка
Фото: pixabay.com

Шеф-повар предупредил об опасности консервированного горошка

Виктория Федотова

Потребление

Шеф-повар ресторанов, технолог Алексей Жариков в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, по каким критериям лучше всего выбирать консервированные горошек и кукурузу на праздничный стол.

— Банка не должна быть мятой. Из-за деформации консервной банки в продукте может быть много вредных веществ, банка окисляется. В этом случае горошек может быть опасен. Обратите снимание на ГОСТ, в таких консервах должно быть четыре составляющих: горошек, вода, соль, сахар. Никаких других консерваторов, стабилизаторов и добавок не должно быть, — пояснил Жариков.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Готовимся к праздничному столу. Правильные горошек, кукуруза и соленые огурцы

Эксперт обратил внимание на то, что важно смотреть на дату закатки:

— Обратите внимание на время года закатки. В идеале это май — конец июня. Если горошек закатан позже, то, скорее всего, он сублимированный или восстановленный. Жидкость не должна быть мутной или полностью прозрачной. Если жидкость белая, то горошек старый, — пояснил Жариков.

По его словам, жидкость в банке должна быть в меру мутной, с желтоватым цветом.

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мнениешеф-поварВидео ВМ
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