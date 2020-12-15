Движение на МЦД-2 и Курском направлении затруднено по техническим причинам
Движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении затруднено по техническим причинам. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщили в Twitter-аккаунте ЦППК.
Уточняется, что специалисты продолжают вносить оперативные изменения в расписание, чтобы избежать скопления поездов и обеспечить перевозку горожан. Пассажиров призвали следить за расписанием.
На D2 и Курском направлении затруднено движение поездов по техническим причинам. Возможны оперативные изменения в графике. Следите за объявлениями.— ЦППК (@centralppk) December 15, 2020
Изменения связаны с повреждением сторонней организацией на станции Щербинка кабеля устройства.
На данный момент на месте работают специалисты железной дороги. Принимаются все меры, чтобы оперативно восстановить поврежденный кабель и возобновить движение поездов.
Ранее сообщалось, что из-за снегопада движение транспорта в столице будет затруднено. В связи с этим москвичам рекомендуется пользоваться общественным транспортом.
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