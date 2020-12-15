Движение на МЦД-2 и Курском направлении затруднено по техническим причинам

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении затруднено по техническим причинам. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщили в Twitter-аккаунте ЦППК.

Уточняется, что специалисты продолжают вносить оперативные изменения в расписание, чтобы избежать скопления поездов и обеспечить перевозку горожан. Пассажиров призвали следить за расписанием.

На D2 и Курском направлении затруднено движение поездов по техническим причинам. Возможны оперативные изменения в графике. Следите за объявлениями. — ЦППК (@centralppk) December 15, 2020

Изменения связаны с повреждением сторонней организацией на станции Щербинка кабеля устройства.

На данный момент на месте работают специалисты железной дороги. Принимаются все меры, чтобы оперативно восстановить поврежденный кабель и возобновить движение поездов.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада движение транспорта в столице будет затруднено. В связи с этим москвичам рекомендуется пользоваться общественным транспортом.

Читайте также: Новая ветка метро изменит жизнь сразу двух крупных районов Москвы