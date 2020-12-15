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Движение на МЦД-2 и Курском направлении затруднено по техническим причинам
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Движение на МЦД-2 и Курском направлении затруднено по техническим причинам

Юлия Ямпольская

Транспорт

Движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении затруднено по техническим причинам. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщили в Twitter-аккаунте ЦППК.

Уточняется, что специалисты продолжают вносить оперативные изменения в расписание, чтобы избежать скопления поездов и обеспечить перевозку горожан. Пассажиров призвали следить за расписанием.

Изменения связаны с повреждением сторонней организацией на станции Щербинка кабеля устройства.

На данный момент на месте работают специалисты железной дороги. Принимаются все меры, чтобы оперативно восстановить поврежденный кабель и возобновить движение поездов.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада движение транспорта в столице будет затруднено. В связи с этим москвичам рекомендуется пользоваться общественным транспортом.

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МЦД-2Москвадвижение
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