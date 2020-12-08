Новая ветка метро изменит жизнь сразу двух крупных районов Москвы

Станция МЦК ЗИЛ: планировалось, что именно от этой станции возьмет свое начало Бирюлевская линия метро / Фото: Агентство городских новостей «Москва»

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Транспортная доступность у жителей как минимум двух районов на юге Москвы в ближайшие годы улучшится — одобрен проект планировки Бирюлевской линии метро. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о перспективной ветке столичной подземки.

Как отмечали в мэрии еще в феврале 2020 года, метро в Восточном и Западном Бирюлеве — долгожданное. До недавнего времени из рельсового транспорта там присутствовали только электрички Павелецкого и Курского направлений, в расписании которых днем был длительный перерыв. Москвичам приходилось добираться до станции Царицыно, что порой занимало по времени чуть ли не полчаса. Теперь необходимость в этом отпадет.

Открытие двух станций Московского центрального диаметра улучшило транспортное сообщение районов с другими частями Москвы. Но и до платформ МЦД-2 Покровское и Красный строитель все равно нужно еще ехать, подметил в беседе с журналистом «Вечерней Москвы» специалист по истории Московского метрополитена Максим Шуйский. Метро же, уходящее вглубь жилых массивов, для горожан будет гораздо удобнее.

Идеи по строительству подземки в Бирюлеве у властей есть уже давно. На сайте mos.ru сообщается, что в генеральный план линия была внесена еще 20 лет назад. А теперь в проекте наметился значительный прогресс.

— Уже начата работа по проектированию линии. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории для строительства Бирюлевской линии метро и вынесение его на общественное обсуждение, — говорилось в недавнем сообщении комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Для кого жизнь станет удобнее?

Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев 4 декабря 2020 года, первый участок новой ветки будет протяженностью 20,7 километра и составит 10 станций. Судя по карте, опубликованной комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы, три из них — с рабочими названиями «Липецкая», «Загорье» и «Бирюлево» — возведут непосредственно на территории районов Западное и Восточное Бирюлево.

Остальные семь станций с названиями «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Батюнино», «Москворечье», «Кавказский бульвар» и «6-я Радиальная улица» откроют в районах Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники и Царицыно. В дальнейшем ветка может быть продлена как в центр Москвы — от площади бывшего Завода имени Лихачева, где сейчас вырастает огромный жилой массив, так и в Щербинку — в Новую Москву. Кроме того, ожидается, что в случае постройки ветка разгрузит Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, обслуживающие южные районы столицы.

На участках расположения станций нового маршрута подземки проживает порядка полумиллиона человек, еще около 250 тысяч работают. Для них добираться на работу или по другим делам станет удобнее. В мэрии сообщают, что когда стройка начнется, прокладка тоннелей будет осуществляться на глубине 30 метров и более, и каких-либо неудобств москвичи не почувствуют ни во время создания линии, ни во время ее использования.

Плюс ветка будет иметь несколько пересечений с другими магистралями рельсового транспорта. На станции «ЗИЛ» можно будет попасть на одноименную платформу Московского центрального кольца, на станции «Кленовый бульвар» — пересесть на поезд Большой кольцевой линии метро. А выйдя на «Острове Мечты», пешком дойти до «Технопарка» Замоскворецкой линии.

Транспортная доступность сильно улучшится

По словам Максима Шуйского, решение построить Бирюлевскую линию назрело давно. С его точки зрения, в Москве еще остаются места в пределах городской черты, куда тяжело добираться общественным транспортом, а Западное и Восточное Бирюлево — это очень крупные жилые массивы, удаленные от основных веток подземки. Но жизнь станет лучше не только для их обитателей.

— Если посмотреть на карту станций планирующейся линии, начать хотят на ЗИЛе. Там сейчас тоже огромный жилой комплекс, соединение которого с существующей транспортной инфраструктурой — давно назревшее решение. Тот же «Кленовый бульвар» — это район Нагатинский Затон — густонаселенный жилой массив, не имеющий близкой доступности к метро. Ближайшая станция к нему — «Коломенская», но до нее надо добираться на трамваях и автобусах. Кстати, когда-то там станция и планировалась — еще в советские времена, в рамках Большой кольцевой линии, — вспомнил эксперт, анализируя опубликованную комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы карту Бирюлевской линии метро.

Максим Шуйский поддерживает идею о том, что три станции новой линии будут находиться непосредственно в Бирюлеве.

— Когда у проживающих там появится своя линия метро, их жизнь сильно улучшится. Решение построить ее — назревшее, правильное, нужное. И прекрасно, что на данный момент у правительства Москвы есть средства для того, чтобы такие проекты реализовывать, — высказал свою позицию специалист по истории столичной подземки.

Проект планировки Бирюлевской линии одобрен градостроительно-земельной комиссией города Москвы и находится в стадии разработки. Скоро он будет вынесен на общественные слушания. Не исключено, что первый ее участок откроют в 2024–2025 годах.

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