Проект планировки для участка новой Бирюлевской линии метро одобрили в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Проект планировки территории (ППТ) для участка новой Бирюлевской линии метро одобрили в столице. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в комитете Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, протяженность участка Бирюлевской линии метро составит 20,7 километра. Там разместят 10 станций: «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Батюнино», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «6-я Радиальная улица», «Липецкая», «Загорье», «Бирюлево».

По словам ответственного секретаря ведомства Анастасии Пятовой, станция «Остров мечты» позволит обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания посетителей одноименного парка, передает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил Бочкарева, на данный момент решается вопрос увязки Бирюлевской линии с действующими станциями столичной подземки. Он объяснил, что в первую очередь речь идет о соединении транспортной ветки с территорией завода имени Лихачева и районом Царицыно.

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