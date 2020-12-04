Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Проект планировки для участка новой Бирюлевской линии метро одобрили в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Проект планировки для участка новой Бирюлевской линии метро одобрили в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Проект планировки территории (ППТ) для участка новой Бирюлевской линии метро одобрили в столице. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в комитете Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, протяженность участка Бирюлевской линии метро составит 20,7 километра. Там разместят 10 станций: «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Батюнино», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «6-я Радиальная улица», «Липецкая», «Загорье», «Бирюлево».

По словам ответственного секретаря ведомства Анастасии Пятовой, станция «Остров мечты» позволит обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания посетителей одноименного парка, передает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил Бочкарева, на данный момент решается вопрос увязки Бирюлевской линии с действующими станциями столичной подземки. Он объяснил, что в первую очередь речь идет о соединении транспортной ветки с территорией завода имени Лихачева и районом Царицыно.

Читайте также: Станцию метро «Гольяново» начали проектировать в Москве

МетроМосквастроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Верные сыны только одного Отечества

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дауншифтинга больше нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Неизвестный солдат Николай Сиротинин

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Все мнения
О проекте