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Станцию метро «Гольяново» начали проектировать в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Станцию метро «Гольяново» начали проектировать в Москве

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Гольяново Карта всех событий

Станцию метро «Гольяново» Арбатско-Покровской линии начали проектировать в столице. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, новая станция подземки поможет на 25 процентов разгрузить как Щелковское шоссе, так и одноименную станцию метро.

— Сейчас идет проектирование перегона и самой станции. Кроме того, выполняются предпроектные проработки и уточнение трассировки еще двух новых веток — Рублево-Архангельской и Бирюлевской, — цитирует Бочкарева «Российская газета».

Он добавил, что подготовка к прокладке подземки начнется в 2021 году.

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