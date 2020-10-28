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Движемся на периферию. Куда продлят линии столичного метро
Строительство станции «Университет Дружбы Народов»/ Фото: Mos.ru

Движемся на периферию. Куда продлят линии столичного метро

Василиса Чернявская 

Транспорт

Во вторник, 27 октября, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах продления метро в разных районах столицы.

По его словам, самая главная задача — обеспечить городской подземкой отдаленные районы Москвы. Для этого некоторые радиальные направления решено продлить. Среди них — Люблинско-Дмитровская линия, где возводят три станции, Калининско-Солнцевская линия, которую хотят «дотянуть» до аэропорта Внуково, и Арбатско-Покровская ветка, которая должна прийти в Гольяново.

— Новая станция примерно на четверть разгрузит станцию «Щелковская» и Щелковское шоссе, — рассказал о продлении синей ветки метро Андрей Бочкарев. — Сейчас идет проектирование перегона и самой станции.

По его словам, также выполняются предпроектные проработки и уточнение трассировки еще двух новых веток — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Подготовку к их строительству могут начать уже в следующем году.

Самым крупным проектом в области развития радиальных направлений заммэра назвал сооружение Коммунарской ветки Московского метрополитена. Ее протяженность составит порядка 40 километров.

— Это колоссальный проект — построить такую ветку метро, — заявил Андрей Бочкарев. — Ввод участков этой ветки от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» намечен на 2023 год.

Отказались на время городские власти, по словам Андрея Бочкарева, от варианта продления метро в подмосковные Мытищи и от строительства новых станций в центре столицы. Зато ударными темпами идет сооружение Большой кольцевой линии метро. Проект уже назван одним из самых масштабных в мире. После сдачи всех станций Московская кольцевая обгонит подземного собрата в китайском Пекине сразу на 13 километров по своей протяженности.

— До конца года строители обеспечат готовность еще трех станций Большой кольцевой линии, — заявил Андрей Бочкарев.

Заммэра напомнил, что восемь станций уже работают. Строители трудятся на всех участках Большого кольца. Тоннели пройдены на 80 процентов на новой линии.

ЦИФРА

333 станции в общей сложности насчитывают столичное метро, МЦК и первые два центральных диаметра.

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МетроКольцевая линия метроплан по строительству
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