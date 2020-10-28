Строительство вестибюля станции «Славянский мир» начали в Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, МКАД, 42-й километр Карта всех событий

Началось строительство вестибюля станции «Славянский мир» Коммунарской линии столичного метро. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в пресс-службе Департамента строительства города.

Уточняется, что на платформенной части комплекса закончили бетонирование колонн. Строительство ведется с внешней стороны МКАД вдоль 42-го километра, передает агентство городских новостей «Москва».

— Протяженность линии составит порядка 40 километров, на ней разместят 16 станций метро, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом. Сейчас работы идут на первом участке от станции «Улица Новаторов» до «Коммунарки», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что античные образы украсят станцию «Академическая» Коммунарской линии метро. При оформлении станции подземки классическому искусству дадут новое прочтение. На путевых стенах изобразят античных героев. Их нарисуют в стиле граффити. Пространство станции представят в виде порталов. Они будут в вестибюлях, на эскалаторах и не только.

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