Светильник-«турбину» установят на станции метро «Бачуринская»
Станцию «Бачуринская» Коммунарской линии метро украсит светильник-«турбина», который пройдет через всю платформу и будет служить основным источником света. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в четверг, 22 октября.
По его словам, на станции пространство сформировано путем чередования матовых несущих рам и глянцевых зон.
— Архитектурный светильник пронизывает платформенную часть насквозь, зрительно опираясь на колонны. Динамику конструкции придают металлические «кольца» и цветовые акценты на потолке, — сказал архитектор.
Он подчеркнул, что для столичного метро обычно не характерно основывать весь облик станции на одной детали. Но «Бачуринскую» планируют оформить в стиле супрематизма. Для него привычны асимметричные, но уравновешенные композиции.
Для отделки станции специалисты используют камень разных оттенков светло-серого, черного и красного, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
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