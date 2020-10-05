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Античные образы украсят станцию «Академическая» Коммунарской линии метро
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Античные образы украсят станцию «Академическая» Коммунарской линии метро

Вероника Кузьминова

Город

Основными образами для станции метро «Академическая» Коммунарской линии метро станут «порталы» и герои Античности. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, при оформлении станции подземки классическому искусству дадут новое прочтение. На путевых стенах изобразят античных героев. Их нарисуют в стиле граффити. Пространство станции представят в виде порталов. Они будут в вестибюлях, на эскалаторах и не только.

Античные образы украсят станцию «Академическая» Коммунарской линии метроФото: Пресс-служба Москомархитектуры

— Образ «портала» проходит красной нитью через всю станцию. На платформе архитекторы сделали целую анфиладу — чередующиеся элементы черного цвета будут эффектно подсвечиваться. Чередование светящихся и темных плоскостей порталов создает выразительную пластику, — цитирует Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.

Полы выполнят в светло-сером оттенке и выложат гранитом. Входные павильоны станции будут напоминать прямоугольный объем.

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МетроКоммунарская линия метроСергей Кузнецов
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