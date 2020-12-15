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Возгорание кровли цеха произошло в Новочеркасске на 700 «квадратах»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Возгорание кровли цеха произошло в Новочеркасске на 700 «квадратах»

Евгения Звощик

Происшествия

Пожар произошел в цехе в Новочеркасске Ростовской области на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону во вторник, 15 декабря.

Инцидент произошел днем в здании на улице Газетной, 23. Уточняется, что горит кровля цеха. Пожару присвоен ранг № 3. К тушению возгорания были привлечены 46 человек и 13 единиц техники.

Добавляется, что из горящего здания эвакуированы четыре человека, передает РИА Новости.

Читайте также: СМИ: Около 250 человек эвакуировали из Большого театра после сообщения о минировании

Ростовская областьМЧС РФпожар
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