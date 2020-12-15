СМИ: Около 250 человек эвакуировали из Большого театра после сообщения о минировании
Порядка 250 человек были эвакуированы из здания Государственного академического Большого театра в столице после сообщения о минировании. Об этом во вторник, 15 декабря, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Накануне оперативники проверили анонимное сообщение о взрывном устройстве в Большом театре.
— Из здания Большого театра на Театральной площади эвакуировано около 250 человек, — уточнили в источнике.
Ранее стало известно, что сведения о минировании здания президиума РАН в столице не подтвердились.
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