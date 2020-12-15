Расписание поездов МЦД-1 и Савеловского направления изменится с 17 по 20 декабря

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Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Савёловская Карта всех событий

Расписание пригородных поездов МЦД-1 и Савеловского направления будет изменено в период с 17 по 20 декабря. Так, увеличатся интервалы электричек, курсирующих поздно ночью и рано утром, передает официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что изменения графика связаны с тем, что в течение четырех дней с 23:25 до 05:30 будут идти работы на участке Бескудниково — Савеловская.

Пассажиров призвали заранее уточнять расписание перед поездкой. Сделать это можно на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), на станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Также в компании напомнили, что в общественном транспорте необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты. Маски и перчатки можно приобрести в билетных кассах и у кассиров-контролеров во время поездки.

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