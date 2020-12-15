Елизавета Боярская рассказала о критике знаменитых родителей в ее адрес
Российская актриса Елизавета Боярская рассказала о критике со стороны знаменитых родителей Ларисы Луппиан и Михаила Боярского в ее адрес.
— Они по-другому смотрят. Мама может подсказать технические моменты, что тут надо голову пониже, костюм попросить другой. «Некрасиво сидишь, сядь по-другому, ноги враскоряку, невыгодная мизансцена». С другой стороны, мама более благодарный зритель. А папа более критичный всегда. Он довольно часто говорит: «Спектакль мне не понравился, но ты молодец», — заявила Боярская.
Она отметила, что ее родители счастливы, что она состоялась в профессии, но они поняли, что дочери не нужно давать советов.
— У меня есть определенный нюх, своя чуйка, она меня не подводит, поэтому смотрят со стороны, а потом говорят, — пояснила актриса.
Видео опубликовано на YouTube.
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