Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Елизавета Боярская рассказала о критике знаменитых родителей в ее адрес
Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Елизавета Боярская рассказала о критике знаменитых родителей в ее адрес

Виктория Федотова

Звезды

Российская актриса Елизавета Боярская рассказала о критике со стороны знаменитых родителей Ларисы Луппиан и Михаила Боярского в ее адрес.

— Они по-другому смотрят. Мама может подсказать технические моменты, что тут надо голову пониже, костюм попросить другой. «Некрасиво сидишь, сядь по-другому, ноги враскоряку, невыгодная мизансцена». С другой стороны, мама более благодарный зритель. А папа более критичный всегда. Он довольно часто говорит: «Спектакль мне не понравился, но ты молодец», — заявила Боярская.

Она отметила, что ее родители счастливы, что она состоялась в профессии, но они поняли, что дочери не нужно давать советов.

— У меня есть определенный нюх, своя чуйка, она меня не подводит, поэтому смотрят со стороны, а потом говорят, — пояснила актриса.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Мне стыдно»: Боярская объяснила, в каком случае готова раздеться на публике

интервью с актрисойроссийская актрисаЕлизавета Боярская
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов 
Никита Миронов 

Отпустите меня на работу!

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Что нам пообещал Нострадамус

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По чьей вине сгорели старики

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Убийственно точный «Ланцет»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

50 оттенков серого и желтого

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Сделать пластику и не умереть

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как слово наше отзовется…

Все мнения
О проекте