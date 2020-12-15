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Следователи задержали подозреваемого в убийстве на станции в Подмосковье
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Следователи задержали подозреваемого в убийстве на станции в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Следователи и сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в убийстве мужчины. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Уточняется, что инцидент произошел на платформе станции Березки Дачные Октябрьской железной дороги. Там обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемым оказался ранее не судимый 38-летний житель Московской области.

Видео: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Он уже дал следователям Северного следственного отдела на транспорте признательные показания, которые подтвердил в ходе проведения проверки показаний на месте происшествия. В скором времени ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

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