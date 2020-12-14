Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК подтвердил обнаружение тела подозреваемого в двойном убийстве на Кубани
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СК подтвердил обнаружение тела подозреваемого в двойном убийстве на Кубани

Евгения Звощик

Происшествия

Тело мужчины, подозреваемого в жестоком двойном убийстве, обнаружено в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в понедельник, 14 декабря.

Уточняется, что тело нашли на берегу, недалеко от одного из причалов в Южном районе города Новороссийска. В данный момент на месте происшествия работают следователи.

— Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководства следственного управления СКР по краю, — уточняется на официальном сайте регионального СК.

Добавляется, что расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») продолжается.

Напомним, 11 декабря СК сообщил, что 32-летний житель Армавира поссорился с 26-летней сожительницей и на почве ревности до смерти избил ее, после чего отнес тело в ванну и уехал в соседнюю станицу. Там он нашел 9-летнего брата погибшей и расправился с ним с особой жестокостью.

После этого подозреваемый уехал в Джугбу, бросил машину недалеко от моря и скрылся. Правоохранители разыскивали мужчину, по факту происшествия было заведено уголовное дело.

Через некоторое время подозреваемый объяснил свои действия посредством видео, записанном после преступления. Он заявил, что его возлюбленная призналась ему в измене, однако убил ее мужчина не из-за этого. Он добавил, что не видит смысла жить дальше.

Читайте также: Пьяный отец забил насмерть годовалого сына в Забайкальском крае

Краснодарский крайобнаружено тело мужчиныГСУ СК РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Беловошин
Александр Беловошин

Я пожарный, я видел горе

Олег Сыров
Олег Сыров

Как я встречал Солженицына

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Президент Макрон вызывает Сатану

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Много нелегальной водки и настоящий снежный человек

Руслан Клинский
Руслан Клинский

2020-й — худший год в истории человечества

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Памяти Гафта: чужой среди своих

Все мнения
О проекте