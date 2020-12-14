СК подтвердил обнаружение тела подозреваемого в двойном убийстве на Кубани

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Тело мужчины, подозреваемого в жестоком двойном убийстве, обнаружено в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в понедельник, 14 декабря.

Уточняется, что тело нашли на берегу, недалеко от одного из причалов в Южном районе города Новороссийска. В данный момент на месте происшествия работают следователи.

— Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководства следственного управления СКР по краю, — уточняется на официальном сайте регионального СК.

Добавляется, что расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») продолжается.

Напомним, 11 декабря СК сообщил, что 32-летний житель Армавира поссорился с 26-летней сожительницей и на почве ревности до смерти избил ее, после чего отнес тело в ванну и уехал в соседнюю станицу. Там он нашел 9-летнего брата погибшей и расправился с ним с особой жестокостью.

После этого подозреваемый уехал в Джугбу, бросил машину недалеко от моря и скрылся. Правоохранители разыскивали мужчину, по факту происшествия было заведено уголовное дело.

Через некоторое время подозреваемый объяснил свои действия посредством видео, записанном после преступления. Он заявил, что его возлюбленная призналась ему в измене, однако убил ее мужчина не из-за этого. Он добавил, что не видит смысла жить дальше.

Читайте также: Пьяный отец забил насмерть годовалого сына в Забайкальском крае