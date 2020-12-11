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Пьяный отец забил насмерть годовалого сына под Читой
Фото: ГСУ СК России по Москве

Пьяный отец забил насмерть годовалого сына под Читой

Юлия Курганова

Происшествия

В Забайкальском крае полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве годовалого сына. Об этом сообщается на сайте региональное СУ СК.

По данным следствия, в среду, 9 декабря, 40-летний мужчина был пьян и решил сорвать злость на ребенке. Сильным ударом он проломил малышу череп, пострадавший умер на месте.

Вскоре мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

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