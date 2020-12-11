Житель Кубани с особой жестокостью убил свою девушку и ее младшего брата

Фото: АГН «Москва»

В Краснодарском крае мужчину подозревают в жестком убийстве сожительницы и ее малолетнего брата. Предполагаемого преступника разыскивают, рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, подозреваемый — 32-летний житель Армавира.

— Он подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата с особой жестокостью, — заявили в СК.

Установлено, что мужчина жил вместе с девушкой на съемной квартире. В четверг днем, 10 декабря, пара поссорилась: в ходе конфликта подозреваемый до смерти избил сожительницу, нанеся ей множество ударов по голове. Затем он отнес тело погибшей в ванну.

Далее мужчина поехал в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью расправился с девятилетним братом своей девушки. Как пишут СМИ, он пытал ребенка, пытаясь выведать у него, с кем погибшая ранее изменяла ему.

Видео: СК РФ

Совершив преступления, подозреваемый приехал в поселок Джубга Туапсинского района, оставил машину недалеко от моря и скрылся.

В отношении мужчины завели уголовное дело об убийствах с особой жестокостью. В настоящее время на месте происшествий работают криминалисты и следователи. Обстоятельства случившегося выясняются, подозреваемого ищут.

Читайте также: Пьяный отец забил насмерть годовалого сына в Забайкальском крае