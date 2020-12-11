Подозреваемый в убийствах на Кубани назвал причину расправы над возлюбленной

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Мужчина, подозреваемый в двойном убийстве на Кубани, объяснил свои действия. Свои мотивы он озвучил в видео, записанном после преступления.

11 декабря СК сообщил, что 32-летний житель Армавира поссорился с 26-летней сожительницей и на почве ревности до смерти избил ее, после чего отнес тело в ванну и уехал в соседнюю станицу. Там он нашел 9-летнего брата погибшей и расправился с ним с особой жестокостью. Далее подозреваемый уехал в Джугбу, бросил машину недалеко от моря и скрылся. Его разыскивают, заведено уголовное дело.

После кровавых событий мужчина выложил в интернет ролик, где, как передает РИА Новости, попытался оправдаться.

— Я адекватный. Я в себе. Убил я ее в гневе. Она призналась 3 декабря мне в измене... Убил я ее не из-за измены. Не знаю, что на меня нашло... Я ее убил, потому что несколько раз ударил и понял, что это крах, обратного пути нет, — заявил подозреваемый.

Видео: СК РФ

Он добавил, что не видит смысла жить дальше.

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