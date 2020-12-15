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Зажигательный танец Варнавы и Бороденко в халатах набрал почти миллион просмотров
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Зажигательный танец Варнавы и Бороденко в халатах набрал почти миллион просмотров

Виктория Федотова

Звезды

Российская актриса Екатерина Варнава разместила ролик, на котором зажигательно танцует вместе с коллегой — юмористом Евгением Бороденко.

Они стоят у панорамного окна на фоне моря и босые танцуют у балетного станка.

— Лунная призма дай нам силу, — подписала ролик актриса.

За четыре часа видео набрало более 700 тысяч просмотров.

В комментариях пользователи не могли сдержать восторг: «Идеальная пара»; «Какие же вы клевые! Так приятно смотреть!»; «Огненно станцевали, зажигательно»; «Шикардос».

Видео опубликовано в Instagram.

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