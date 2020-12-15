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Спасатели ликвидировали пожар в бытовках на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Спасатели ликвидировали пожар в бытовках на юго-востоке Москвы

Руслан Давлетшин

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, 2-й Вязовский проезд, 10 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в бытовках на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 15 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу 2-й Вязовский проезд, дом 10.

Уточняется, что возгорание локализовали в 18:24. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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Москвапожарстроительные бытовки
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