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Народный календарь. Как избавиться от несчастий и привлечь удачу 16 декабря
Фото: pixabay.com

Народный календарь. Как избавиться от несчастий и привлечь удачу 16 декабря

Василий Плиткин

Общество

В эту среду, 16 декабря, православные христиане вспоминают преподобного Иоанна Молчальника. В народе его еще называют Безмолвником. Наши предки верили, что если этот день провести в молчании, то можно избавиться от различных несчастий и привлечь удачу.

По традиции семейные обеды и ужины в этот день проходили в полном безмолвии. Христиане в этот день молились молча, стоя перед иконой преподобного Иоанна Молчальника. Считалось, что в этом случае человек весь следующий год будет красноречивым.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как избавиться от несчастий и привлечь удачу 16 декабря

Приметы погоды обещали тепло, если в этот день вы услышите щебет снегиря, а если снег падает на талую землю, то в следующем году будет неурожай.

16 декабря отмечаются День покорения вершин и День лохматых.

89 лет назад цыганский театр-студия «Ромэн» получил статус профессионального театра в Москве. 74 года назад модельер Кристиан Диор открыл в Париже модный дом.

В этот день родились композиторы Георгий Свиридов и Родион Щедрин, режиссер Светлана Дружинина, певица Анна Седокова, актер Александр Паль.

Именины отмечают Иван, Николай, Гавриил, Федор, Георгий, Андрей.

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